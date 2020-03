Saïed retarde le confinement et refile, pour le reste, la patate chaude à Ghannouchi, Le coronavirus… un choc économique inédit, Tunisie-Coronavirus : près de 3000 Tunisiens actuellement bloqués à l’étranger

Hi Tech France: Une amende de 1,1 L’Autorité française de la concurrence a annoncé lundi avoir infligé à Apple une amende de 1,1 milliard d’euros pour entente illicite avec des distributeurs et “abus de dépendance économique”, soit Meilleure qualité du ré Dans sa dernière étude sur la qualité du réseau 3G et 4G national, l’Instance Nationale des Télécommunications (INT) a placé Orange Tunisie en tête des opérateurs de télécommunications sur les Orange Developer Center : Orange Developer Center (l’école du code) a entamé l’année 2020 avec les sessions de formation de la nouvelle cohorte de jeunes diplômé(e)s, développeurs et designers souhaitant débuter leurs parcours avec

Finances Sotuver : lancement d’ La Société Tunisienne de Verreries (Sotuver) a annoncé, sur le site de la Bourse de Tunis, la création d’une nouvelle société filiale dénommée ” Sotuver Glass Industries “, moyennant des C’est officiel : La Bia En réponse à une demande introduite, en date du 7 février 2020 par la Banque Internationale Arabe de Tunisie -BIAT-, dans les conditions prévues par le CMF (conseil du marché La Bourse de Tunis clôtu La bourse de Tunis a clôturé, la séance du vendredi, sur un territoire négatif, le TUNINDEX a perdu 2,77 % à hauteur de 6 623,32 points, dans un volume total