Saied salue l’initiative allemande relative à la création d’une coalition internationale pour faire face au Covid-19

Au cours d’un entretien téléphonique avec son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier, le président de la République Kais Saied a salué l’initiative allemande relative à la création d’une coalition internationale pour faire face au Covid-19. Une initiative qui rejoint le projet devant être soumis par la Tunisie au Conseil de sécurité des Nations Unies tant il est vrai que cette question concerne toute l’humanité et requiert l’unité effective entre tous les pays, selon un communiqué de la présidence de la République publié lundi.

La garantie de la paix et de la sécurité dans le monde ne doit pas se limiter au règlement des conflits armés tel qu’il est communément admis, souligne Kais Saied, cité dans le communiqué.

Pour sa part, le président allemand a exprimé son soutien à l’initiative tunisienne et l’importance. Il a souligné la nécessité d’identifier de nouveaux mécanismes vu que le confinement ne peut être imposé indéfiniment.

pour les deux présidents, la solution à cette crise sanitaire doit profiter à touts les peuples sans discrimination.

l’entretien a, par ailleurs, porté sur les relations bilatérales et les moyens de les consolider dans divers domaines.