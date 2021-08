Saied s’engage à garantir la liberté de circulation

Le président de la République, Kais Saied a réitéré, lundi, son engagement à « garantir la liberté de circulation », soulignant qu' »il n’y a aucune intention de toucher à cette liberté ».

- Publicité-

Lors d’une visite effectuée à l’aéroport Tunis-Carthage, Saied a souligné que les restrictions et les interdictions de voyage sont « provisoires » et n’ont pas pour objectif de priver les tunisiennes et les tunisiens de leur droit de circulation.

« Ces mesures sont destinées aux personnes soupçonnées de corruption, de terrorisme et d’évasion fiscale », a-t-il assuré, soulignant que la conjoncture délicate à laquelle fait face actuellement le pays requiert la mise en place de telles mesures.

Il a, à cet égard, appelé les personnes recherchées et les individus soupçonnés de corruption à régulariser leur situation avec la justice, soulignant que « la loi sera appliquée à tous sur un pied d’égalité « .