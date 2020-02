Saied s’entretient, à Alger, avec le président du conseil de la Nation par intérim, le président de l’APN et le premier ministre

Le président de la République Kais Saied s’est entretenu, dimanche au siège de sa résidence à Alger, avec le président du Conseil de la Nation par intérim Salah Goudjil, le président de l’Assemblée populaire nationale (APN) Slimane Chenine ainsi que le premier ministre algérien Abdelaziz Djerad.

Saied a également rencontré des membres de la communauté tunisienne établie en Algérie. Il a insisté, à cette occasion, sur le rôle dévolu à la diaspora tunisienne pour soutenir les équilibres financiers de la Tunisie et mieux représenter le pays à l’étranger.

Il a, par ailleurs, précisé que cette visite a été écourtée d’un jour vu les concertations autour de la formation du futur gouvernement en Tunisie, lit-on dans un communiqué publié sur la page Facebook de la présidence de la République.

Le président de la République Kais Saied était en visite d’Etat, dimanche, en Algérie, à l’invitation de son homologue algérien, Abdelmajid Tebboune.

Dans une déclaration de presse conjointe, les deux chefs d’Etat ont exprimé leur satisfaction du niveau distingué des relations de coopération bilatérale. Ils ont souligné la détermination à développer ces relations, selon une nouvelle approche conforme aux aspirations d’un même peuple, en Tunisie et en Algérie, en vue de mettre en place un partenariat et une coordination stratégique entre les deux parties.