Saïed s’entretient avec le ministre émirati de l’éducation et de l’enseignement

Les relations de partenariat entre la Tunisie et les Emirats arabes unis dans les domaines de l’éducation et de l’enseignement ont été au centre d’un entretien, tenu lundi au palais de Carthage, entre le chef de l’Etat, Kais Saïed et le ministre émirati de l’éducation et de l’enseignement, Ahmad Belhoul Al Falasi.

Selon un communiqué publié par la présidence de la République, Saïed a souligné l’importance de l’éducation et de l’enseignement en tant que secteurs souverains estimant que les peuples ne peuvent se développer que grâce à une éducation aux valeurs qui leur ouvre la porte du savoir.

A cette occasion, le chef de l’Etat a signalé que la Tunisie a institué le conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement, dont la création est stipulée dans la constitution du 25 juillet 2022 outre le lancement d’une consultation nationale à la mi-septembre prochain.

Les deux parties ont affirmé leur disposition à renforcer davantage les relations de partenariat dans les domaines de l’éducation et de l’enseignement.

L’entretien a eu lieu en présence des ministres de l’Education, Mohamed Ali Boughdiri et de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Moncef Boukthir.

