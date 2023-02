Saied s’informe de l’avancement de l’enquête dans l’affaire de conspiration contre la sûreté de l’Etat

Le président de la République Kais Saied, s’est réuni, vendredi au palais de Carthage, avec le ministre de l’Intérieur Taoufik Charfeddine , qui était accompagné de hauts responsables de la sécurité.

La rencontre a porté sur la progression des enquêtes dans le cadre de l’affaire de conspiration contre la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat. Le président de la République a réaffirmé son souci que toute la vérité soit révélée dans le plein respect de la loi. Toutes les procédures ont été respectées, bien que d’aucuns s’emploient à chercher dans les procédures des dispositions à la faveur desquelles ils échapperont à la responsabilité et à la redevabilité, à l’instar de celui qui a pris prétexte d’une maladie fictive pour passer pour un fou sitôt rattrapé par la justice.

Le chef de l’Etat a également affirmé que la liberté d’expression est garantie et qu’il n’y a absolument aucun rapport entre ces arrestations et la liberté d’expression, mais plutôt avec le complot, la corruption et la mainmise sur d’énormes fonds d’établissements bancaires qui ont été distribués en dehors de tout cadre légal et ont conduit à la banqueroute de certains d’entre eux.

Le président de la République a souligné que quiconque prétend que la liberté d’expression est menacée soit n’est pas au fait de la vérité sur les dossiers, soit fait montre d’ignorance pour nuire à son pays et à sa patrie et refuse la responsabilité que le peuple réclame.

La réunion a également abordé la question du renforcement des campagnes contre les spéculateurs, alliés de ces conspirateurs contre la sécurité de l’État et de la société. Même si la criminalisation diffère, l’objectif est le même, qui est de frapper la paix civile et d’attenter à la sécurité de l’État. .

Lors de cette rencontre, le président de la République a rendu hommage au rôle historique joué par les équipes d’enquêteurs chargés des investigations dans cette affaire.