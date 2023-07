Saisie à Menzel Bourguiba de 7 kg de corail et 104 mille dinars

Les services de la garde douanière à Menzel Bourguiba ont saisi 7kg de corails vendu en contrebande et une somme de monnaie locale estimée à 104 mille dinars, en possession d’une personne qui ne possédait aucune pièce justificative prouvant la légalité de cette somme, a indiqué mardi la Direction générale de la douane.Dans un communiqué, la Douane tunisienne a précisé que suite à un travail d’enquête, la patrouille relevant de la Brigade de la garde douanière à Menzel Bourguiba a arrêté une voiture 4×4 venant de Tunis conduite par une personne qui a caché cette quantité importante de corail et la somme d’argent dans un sac en plastique autour du moteur de la voiture. La meme patrouille a procédé à une saisie effective de la somme d’argent et de la marchandise.

- Publicité-