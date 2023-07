Saisie d’équipements médicaux et paramédicaux de 125 mille dinars

Une patrouille relevant de la garde douanière de Regueb (Sidi Bouzid) a déjoué une opération de vente en contrebande de 162 pièces médicales et paramédicales dont la valeur est estimée à 125 mille dinars, au niveau la région de Sidi Daher,, a indiqué vendredi la Direction générale de la douane dans un communiqué .

Il s’agit des équipements médicaux et paramédicaux, consacrés à la chirurgie orthopédique, d’origine inconnue, qui sont transportés (sans pièces justificatives), à bord d’un camion poids lourd portant une immatriculation tunisienne, dont la valeur est estimée à 100 mille dinars.

Les équipements et le moyen de transport ont été saisis et un procès- verbal a été établi à cet effet.

- Publicité-