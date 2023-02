Saisie de 2940 litres de lait et 874 kilos de sucre en dehors des circuits légaux

Les brigades de contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce à Bizerte, ont procédé, jeudi, à la saisie de 2940 litres de lait et 874 kilos de sucre auprès d’un certain nombre de commerçants à Zarzouna et à Tinja, pour pratiques spéculatives et commercialisation hors des circuits de commerce légaux.

Les quantités de lait et de sucre saisies ont été réinjectées dans les circuits de distributions formels, tandis que des procès-verbaux ont été dressés à l’encontre des contrevenants, a indiqué à l’Agence TAP, le directeur régional du commerce à Bizerte, Sami Bejaoui.

Ces opérations interviennent dans le cadre de la lutte contre la spéculation et les pratiques allant à l’encontre des dispositions de commerce, a souligné la même source.

