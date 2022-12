Saisie de 67 mille litres de lait

Les services du contrôle économique du ministère du Commerce et de la promotion des exportations, en collaboration avec les services sécuritaires, ont effectué des opérations durant le mois de novembre 2022, et qui ont donné lieu à 9297 infractions économiques, d’après un communiqué du ministère du Commerce.

4711 infractions concernent les produits agricoles et la pêche maritime, 3699 infractions dans la distribution de produits subventionnés et 88 infractions dans d’autres secteurs.

Les opérations menées par le ministère ont permis la saisie de 650 tonnes de fruits et légumes, 45354 œufs, 6,42 tonnes de volailles, 108 tonnes de dérivés de céréales subventionnées, 124 tonnes de sucre, 34002 litres d’huile végétale subventionnée et 67573 litres de lait. D’autres produits ont également été saisis à l’instar de 15203 boites de cigarettes et 36 tonnes de produits de construction (ciment et fer).