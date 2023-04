Saisie de 6,82 tonnes de farine et de semoule alimentaire dans un entrepôt anarchique à Laouina

Les services de contrôle économique releva,t de la direction régionale du commerce et du développement des exportations de Tunis ont saisi, mardi, en collaboration avec les services de la sécurité nationale des Jardins de Carthage, près de 6,82 tonnes de farine et de semoule alimentaire dissimulées dans un entrepôt anarchique dans la région de Laouina. Le ministère du Commerce a souligné, dans un communiqué, sur la nécessité de parachever les procédures de saisie et de rédiger un rapport d’enquête contre le propriétaire de l’entrepôt pour possession illégale de produits subventionnés.Le département ministériel a évoqué l’exploitation illégale de cet entrepôt anarchique pour le stockage de quantités importantes de dérivées de céréales subventionnées, en utilisant des méthodes pouvant perturber l’approvisionnement du marché en ces produits

