Saisie de 800 kg de bananes et acheminement de 46 tonnes de fruits et légumes au Marché de gros

Les agents de contrôle économique de la Direction régionale du commerce de la Manouba ont saisi lors d’une campagne nocturne, organisée en coordination avec les unités de la Garde nationale, au niveau de la station de péage El Fejja sur l’autoroute Tunis-Béja, 800 kg de bananes.

- Publicité-

Selon le rapport de la Direction régionale du commerce rendu public dimanche, la campagne a permis l’inspection de 51 camions et véhicules de transport de marchandises et la rédaction de trois procès-verbaux pour absence de facturation et vente de marchandises en dehors des circuits légaux.

Il a été procédé également au cours de cette campagne à l’acheminement de 46 tonnes de légumes et fruits au Marché de gros de Ben Arous dans le cadre de la lutte contre la spéculation et l’écoulement de marchandises en dehors des circuits légaux.

Les quantités de fruits et légumes se répartissent comme suit: pommes de terre (14 tonnes), oignons (12 tonnes), grenades (environ 07 tonnes), carottes (4,5 tonnes), oranges (03 tonnes), petits pois (2,5 tonnes) et d’autres quantités de piments, tomates et de légumes à feuilles vertes.