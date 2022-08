Saisie de 8280 litres d’huile végétale subventionnée dans plusieurs régions du gouvernorat de Nabeul

Les équipes de contrôle économique sont parvenues, les 13, 17 et 18 août courant, à saisir 8280 litres d’huile végétale subventionnée auprès de grissistes de produits alimentaires installés dans différentes régions issues du gouvernorat de Nabeul. Selon un communiqué publié, dimanche, par le ministère du Commerce et de la promotion des exportations, suite à cette opération de saisie, cinq infractions ont été relevées et qui concernent la transgression des règles de subvention conformémént aux exigences de la loi n°36 de l’année 2015, et du décret n°10 de l’année 2020. Les commerçants contrevenants ont été interdits de s’approvisionner en huile végétale subventionnée.

- Publicité-