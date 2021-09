Saisie de 993 tonnes de produits de consommation durant la première quinzaine du mois de septembre

Les brigades de contrôle économique dans le gouvernorat de Bizerte ont saisi 993 tonnes de produits de consommation lors de la première quinzaine du mois de septembre courant, a indiqué à la TAP le directeur régional du commerce Yasser Ben Khlifa.

Il s’agit notamment de 08 tonnes de viande rouge impropre à la consommation ainsi que 750 tonnes de fruits et légumes , 02 tonnes de sucre subventionné, 13 tonnes de farine subventionnée et 720 litres d’huile végétale subventionnée.

Les services de contrôle ont effectué dans le cadre des travaux du comité régional de maitrise des prix et lutte contre la spéculation, 1208 opérations de contrôle et ont relevé 182 infractions économiques et sanitaires.