Saisie de deux conteneurs transportant une importante quantité d’équipements médicaux

Le bureau frontalier des douanes du port de Radès a réussi, jeudi soir, à saisir deux conteneurs transportant une importante quantité d’équipements médicaux dont des gants, bavettes et des blouses non déclarés.

Après avoir procédé à une fouille minutieuse, les agents des douanes ont constaté que ces équipements sont périmés, indique un communiqué publié samedi par la Direction Générale de la Douane.

Au total, 233680 équipements ont été saisis dont 133400 gants, 92000 bavettes et 9280 blouses chirurgicales, précise la même source, soulignant que les dispositions juridiques ont été prises.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts visant à lutter contre la contrebande et la fraude commerciale. Il s’agit aussi de combattre les tentatives de certains qui profitent de la crise sanitaire actuelle pour s’enrichir illicitement, ajoute la même source.