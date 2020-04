Saisie de marchandises de contrebande et d’imitation d’une valeur de 300 mille dinars

Les services de la douane au bureau frontalier du port de Sousse, en coordination avec l’unité de contrôle des conteneurs relevant de la direction de gestion des risques, ont déjoué une tentative d’importation sans déclaration d’une valeur de 225 mille dinars .

Il s’agit de pièces détachées de machines à laver mises dans cinq conteneurs dont l’importateur a déclaré de fausses données sur son origine pour éviter le paiement des impôts et des taxes.Un procès a été établi et la marchandise a été saisie.

Une patrouille de la garde douanière a saisi 1500 flacons de parfum d’imitation de certaines marques (410 flacons d’une capacité de 750 ml et 1090 flacons Capacité de 90 ml) dans un local.

Ces quantités ont été saisies grâce à une information concernant une personne qui fabrique des parfums imités dans l’une des régions du Sahel.

Les équipes de la garde douanière à Nabeul et Grombalia et la direction régionale du commerce de Nabeul ont saisi 5,4 tonnes de fruits secs, périmés et impropres à la consommation dans un dépôt à Menzel Temim. Les produits ont été saisis par les services du contrôle relevant de la direction régionale du commerce.