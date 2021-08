Saisie de plus de 500 tonnes de produits alimentaires subventionnés

Les équipes de contrôle économique du ministère du Commerce et du Développement des exportations ont saisi plus de 500 tonnes de produits alimentaires subventionnés, à la suite d’opérations visant des entrepôts et des circuits de distribution dans plusieurs régions du pays, au cours de la période comprise entre fin juillet et début août.

Une source du ministère a révélé à l’agence TAP que les produits saisis consistent principalement en 400 tonnes de farine subventionnée et 100 tonnes de semoule, en plus de 3.000 litres d’huile végétale subventionnée.

La source, qui a préféré garder l’anonymat, a précisé que cette saisie s’inscrit dans le programme de contrôle intensif mené par l’Autorité de contrôle économique sur l’ensemble du territoire de la République, dans le cadre d’opérations de contrôle ciblant depuis juin les matières subventionnées, comme les légumes, les dérivés d’huile, la farine et les céréales.

Les autorités de contrôle ont à cet effet ciblé les entrepôts de stockage des produits alimentaires, les entrepôts anarchiques et les circuits de distribution, afin de lutter contre toutes les pratiques qui violent les règles de transparence et d’intégrité des transactions commerciales.

La même source a révélé que les autorités de contrôle économique avaient intensifié leurs investigations et mené des opérations de contrôle qualitatif qui incluaient des stockages frigorifiques dans la région côtière et le Grand Tunis, qui ont abouti à la saisie de 1 500 tonnes de pommes de terre au cours de ces derniers jours.

Le même source a souligné qu’il y aura une accélération du rythme des interventions afin de maintenir l’équilibre du marché, de faire face à toutes les pratiques de spéculation et de fournir des produits à des prix raisonnables soumis à la base de l’offre et de la demande.