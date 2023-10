Saisie de près de 4 tonnes de farine et semoule dans un entrepôt anarchique à Monastir

La Brigade de contrôle économique relevant de la Direction régionale du commerce à Monastir, a saisi près de 1,2 tonne de semoule et 2,7 tonnes de farine de qualité supérieure PS-7, a indiqué le ministère du Commerce et du développement des exportations dans un communiqué publié samedi.

L’opération de saisie a été effectuée suite à des informations sur le stockage de quantités de semoule et de farine de qualité supérieure dans un entrepôt anarchique dans la ville de Ksar Hellal destinées à la fabrication de pain

Le détenteur des marchandises a été convoqué pour accomplir les procédures légales, et un procès-verbal a été rédigé pour possession de produits subventionnés de manière contraire à la réglementation en vigueur, en attendant le transfert de la valeur des marchandises saisies vers la trésorerie générale de l’Etat.

