Saisie des marchandises en contrebande et des sommes d’argent de plus de 960 mille dinars au total

Les services de la garde douanière de Sidi Bouzid sont parvenus, dans le cadre d’une opération de perquisition de l’un des locaux spécialisés dans l’emballage des produits alimentaires, à saisir près de 10 mille kg de miel d’une source étrangère, dont le propriétaire ne dispose pas des papiers légaux confirmant la légalité de leur possession.

Selon un communiqué publié par la direction générale de la Douane, un procès-verbal (pv) a été établi à cet effet et la valeur de produit saisi a atteint 400 mille dinars.

Par ailleurs, les services de la garde douanière d’Ariana ont intercepté un camion transportant plus de 8 mille kg de déchets de cuivre de contrebande, dont la valeur atteint près de 56 mille dinars. Un pv a été établi à cet effet et la marchandise a été saisie.

En outre, une opération de perquisition effectuée en collaboration avec les services de la sécurité nationale dans l’un des entrepôts de la capitale, a permis de saisir 7 mille bouteilles de spiritueux d’une marque étrangère, dont la valeur est estimée à 205000 dinars.

A Sousse, les services de la garde douanière ont saisi un montant de plus de 240 mille dinars auprès d’une personne en possession des billets d’argents d’une source inconnue et ne dispose pas des papiers prouvant la légalité de la possession.

Un rapport a été rédigé à cet effet, après l’accord du parquet qui a ordonné la saisie de ce montant.

