Saisie des ovins et des viandes provenant de l’abattage illégal, à partir du 1er novembre 2020

Les ovins qui se trouvent dans des boucheries et restaurants, dans des conditions non conformes à la réglementation en vigueur, seront saisis à partir du 1er novembre 2020, selon un communiqué conjoint publié dimanche, par les ministères de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche; de la santé; de l’intérieur et des affaires locales et de l’Environnement.

- Publicité-

L’ensemble de ces départements ont indiqué que toutes les quantités de viande se trouvant dans ces boucheries et ces restaurants (situés au bord de nombreuses routes), seront également saisies , si les propriétaires n’apportent pas les preuves qu’elles ont été contrôlées et distribuées dans les circuits légaux. Des décisions de fermeture immédiate seront, également, prises.

D’après ce communiqué, « tout contrevenant au cadre légal régissant ce secteur, s’expose à des poursuites judiciaires selon la réglementation en vigueur ».

« Cette décision a été prise en raison de la prolifération du phénomène d’abattage illégal d’ovins, dans les boucheries et les restaurants et l’absence de contrôle sanitaire et vétérinaire des ovins hors des abattoirs. De telles pratiques menacent la santé et le sécurité du consommateur, surexploitent le cheptel, déséquilibre le système de l’offre et de la demande et provoque un enchérissement des prix des viandes rouges ».