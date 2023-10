Saisie d’une quantité de devises et des paquets de médicaments

Après une perquisition d’un véhicule portant immatriculation étrangère, le Bureau frontalier relevant de la douane à Ras Jédir, est parvenu à saisir environ 195 mille euros en devises étrangères, tandis qu’une deuxième opération de perquisition a conduit à la saisie de plus de 6000 paquets de médicaments. Dans un communiqué publié, mardi, la direction générale de la Douane a déclaré que la monnaie saisie lors de la première opération, a été minutieusement dissimulée, dans un endroit aménagé à l’intérieur d’une voiture avec 03 personnes à bord qui se préparaient à quitter le territoire national. Elle a noté qu’un rapport avait été rédigé à cette fin et que la valeur de la monnaie étrangère saisie a été estimée à 655 mille dinars, alors que le véhicule de transport valait 50 mille dinars.

La même source a ajouté que lors d’une deuxième opération, la douane a pu saisir une quantité de médicaments à bord d’un camion léger. Le Douane tunisienne a noté que les agents ont fouillé le véhicule pour trouver à l’intérieur 6320 boîtes de médicaments de différentes sortes dissimulés à l’intérieur d’un réservoir conçu à cet effet lors de l’exécution des procédures de sortie. Elle a souligné qu’un rapport a été rédigé à cette fin et que, après coordination avec le parquet, il a été autorisé à être transmis aux services de sécurité compétents pour une enquête plus approfondie.

- Publicité-