Saison 2023/2024 :La récolte céréalière inférieure à la moyenne

La récolte céréalière pour la saison 2023/2024 sera inférieure à la moyenne par rapport à la moyenne normale, a indiqué le responsable à la direction générale de la production agricole, Mohamed Ali Ben Romdhane.

Intervenant lors de la conférence périodique organisée, mardi, au siège du ministère de l’agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, il a ajouté que la récolte des céréales pour la saison actuelle dont les chiffres seront bientôt annoncés sera meilleure que la saison 2022-2023 rappelant que la récolte a atteint 5,3 millions de quintaux en raison de la sècheresse.

Ben Romdhane a, en outre, souligné que les superficies emblavées en céréale s’élèvent à environ 972 mille hectares, soit 81% des superficies programmées (en raison du retard de la saison des pluies d’automne).

Et de poursuivre que les superficies des céréales irriguées ont atteint 87 mille hectares, soit 103% des superficies programmées notant une extension importante des cultures irriguées dans les gouvernorats de Kairouan, Sidi Bouzid et Gafsa.

Le responsable a, en outre, avancé que toutes les mesures préventives ont été prises pour protéger les exploitations agricoles et les engins contre les incendies outre le nettoyage des bords de routes, et ce, en coordination avec les services du ministère de l’équipement et l’aménagement des pistes vicinales au sein des périmètres irrigués.

Pour les préparations de la saison de récolte céréalière et de collecte des céréales, il a souligné que 166 centres sur un total de 179 centres de collecte ont été validés et 22 laboratoires sur un total de 26 ont été chargés de calibrer les céréales.

Et de préciser que le département de l’Agriculture prévoit une capacité de collecte de 7,8 millions de quintaux.

Dans le même contexte, il a souligné que le Ministère de l’agriculture ambitionne d’assurer, au cours de la saison de récolte et de collecte 2023-2024, les semences de céréales pour la prochaine saison de l’ordre de 500 mille quintaux, dont 300 mille quintaux en semences sélectionnées et 200 mille quintaux de stock de semences d’orge contrôlées dans le cadre du stock de réserve.