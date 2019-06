Saison estivale : Arrivée du premier groupe de tunisiens résidents à l’étranger au port de Zarzis

Le port de Zarzis accueille, mercredi, le premier groupe de tunisiens résidents à l’étranger de retour pour les vacances d’été.

Ce voyage est assuré par le navire Carthage avec à son bord 272 voyageurs (originaires du sud) et 161 véhicules, a indiqué Karim Nouira, directeur du port commercial de Zarzis.

Il s’agit du premier voyage au départ du port de Marseille sur 11 allers/retours programmés durant la saison estivale de 2019 à bord du navire Carthage, a-t-il ajouté.

L’idéal serait de consacrer un car-ferry à disposition du port de Zarzis ce qui contribuera à renforcer l’activité et améliorer la qualité des prestations fournies aux voyageurs au sein du port (contrôle douanier, policier, délais d’attente,..) surtout après l’aménagement d’une deuxième station moyennant une enveloppe de 4 millions de dinars, a-t-il souligné.

La même source a rappelé que le port de Zarzis a connu, également, des travaux de réhabilitation et d’entretien des quais ainsi que l’aménagement des entrées nord et ouest pour un coût de 5 millions de dinars.