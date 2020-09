« Salma vit » : une campagne pour l’amélioration de la situation des ouvrières agricoles

Des associations qui ont lancé la campagne « Salma vit » ont souligné, lundi, que l’amélioration des conditions de transport des ouvrières agricoles reste tributaire de la promotion de leur situation économique de la conjugaison des efforts de plusieurs ministères dont, notamment, de Transport, de la Santé et de l’Equipement. Les associations ont, à cet égard, appelé tous les ministères concernés à mobiliser les fonds nécessaires dans le budget de l’Etat pour l’exercice 2021 pour fournir les moyens matériels et humains favorisant l’application du décret gouvernemental n ° 724 de 2020 relatif aux conditions de transport des ouvriers et ouvrières agricoles. Ces associations ont appelé le ministère de l’Equipement à élaborer un plan d’action et à entamer l’amélioration de l’infrastructure dans les zones agricoles afin que les moyens de transport prévus par le décret n ° 724 de 2020 puissent rouler en toute sécurité et accéder aux terrains agricoles. Elles ont également appelé les autorités compétentes à instaurer un contrôle contre la corruption dans la politique d’attribution de licence et à fournir des incitations financières et fiscales pour faciliter l’acquisition de véhicules destinés au transfert des ouvriers du secteur agricole.