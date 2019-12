Samedi 21 décembre 2019, journée la plus courte et nuit la plus longue de l’année

Le 21 décembre 2019 marquera la première journée de l’hiver ” Solstice d’hiver “. Elle sera la journée la plus courte et la nuit la plus longue de l’année, selon le calendrier agraire.

Conformément au calendrier astronomique, la date du solstice d’hiver est celle du 22 décembre 2019, a déclaré à TAP, Samir Ben Abdallah, responsable du Département de géophysique à l’INM. Et d’ajouter que la nuit la plus longue de l’année, sera de 13h et 57 minutes alors que la journée la plus courte de l’année, sera de 10h et 3 minutes.

Le solstice est un événement astronomique qui se produit lorsque la position apparente du Soleil vu de la Terre atteint son extrême méridional ou septentrional en fonction du plan de l’équateur céleste ou terrestre.