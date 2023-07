Sami Gotrane nouveau DG de la TFBank

Nous apprenons que Sami Gotrane vient d’être désigné à la tête de la TFBank (Tunisian Foreign Bank), la banque tunisienne de droit français qui terminait l’exercice 2021 déficitaire de presque 4 M€.

Gotrane manifestement un franco-tunisien, serait selon un CV retrouvé sur le journal français Les Echos, est un quinqua diplômé de HEC et de l’IEP Paris, débute en 1988 comme analyste financier au secrétariat général de la Commission bancaire (Banque de France). En 1997, il crée pour le compte de Paribas Capital Markets, à Londres, la première équipe de recherche crédit dans une banque d’Europe continentale avant de rejoindre, en 2000, HSBC Asset Management. Il avait été recruté, il y a deux ans, par Natixis Asset Management en tant que responsable de la recherche crédit ». Sur LinkedIn, Gotrane se présente comme « Managing Director Head of Tresuary » à la SFIL, anciennement Société de financement local, est une banque publique de développement française, fondée en février 2013, active dans le domaine du financement au secteur public local et dans le refinancement des grands contrats de crédits à l’exportation.