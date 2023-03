Sami Tahri: La décision de la banque mondiale nuit aux intérêts de notre pays

Le porte parole de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) Sami Tahri a indiqué mardi à Hammamet que la décision de la Banque mondiale de suspendre temporairement ses discussions avec la Tunisie nuit aux intérêt de notre pays et ternit son image.

Tahri a déclaré à la TAP, en marge de la réunion de son bureau exécutif élargi, que les puissances mondiales et les pays donateurs profitent des crises pour faire pression sur les pays, estimant que ces pratiques portent atteinte à la Tunisie et ne servent pas ses intérêts.

Il a ajouté que l’appel au dialogue lancé par l’UGTT a pour but de faire sortir la Tunisie de la crise, signalant que ce problème peut être résolu en faisant passer des messages positifs et en traitant d’urgence le dossier de la migration irrégulière.

A noter, que le groupe de la Banque mondiale avait annoncé lundi dans un communiqué que les discussions sur le Cadre de partenariat pays de la Banque mondiale avec la Tunisie, définissant les orientations stratégiques des engagements opérationnels à moyen terme (2023-2027), ont été temporairement suspendues, sur fond des récents évènements concernant les migrants subsahariens, précisant que le dialogue et l’engagement avec les autorités tunisiennes sont maintenus.

Par ailleurs, Tahri a relevé que la réunion du bureau exécutif élargi a permis d’établir des concertations et de préparer la prochaine commission administrative qui se tiendra le 13 mars courant, qui sera axée notamment sur le dossier social, les droits et les libertés, le droit syndical et le droit de manifester de manière pacifique.