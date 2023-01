Sami Tahri: Non-lieu dans l’affaire d’annulation du congrès de la centrale syndicale

Le tribunal de première instance de Tunis a prononcé un non-lieu dans l’affaire intentée contre la centrale syndicale pour annuler les travaux de son dernier congrès, a indiqué le porte-parole de l’UGTT, Sami Tahri, affirmant qu’un tel verdict ne peut que renforcer la position de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) pour jouer son rôle national et sauver le pays. Dans une déclaration vendredi à la TAP, Tahri a précisé que la publication de ce verdict confirme que les différentes procédures menées par l’UGTT sont conforment à la loi. Ce verdict renforce la position nationale de l’UGTT et son rôle actuelle pour sauver le pays, a ajouté Tahri. C’est aussi une preuve que toutes les tentatives visant à porter atteinte à la centrale syndicale vouent toujours à l’échec. Ceux qui ont déposé une plainte pour annuler les travaux du congrès de l’UGTT n’ont aucune relation avec l’union, a-t-il rappelé. Tahri a d’autre part confirmé le démarrage des travaux des commissions dans le cadre d’une initiative lancée par la centrale syndicale en partenariat avec l’ordre des avocats, la LTDH et le FTDES. Les commissions se penchent actuellement sur l’élaboration d’une initiative permettant de sauver le pays et sortir de la crise actuelle, a notamment ajouté Tahri.

