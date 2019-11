Samir Cheffi: La Tunisie a besoin d’un gouvernement de compétences

Samir Cheffi, secrétaire général adjoint de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), estime que la Tunisie a besoin, aujourd’hui, d’un gouvernement de compétence qui œuvre à assurer la continuité de l’Etat à travers la mise en œuvre des accords conclus par les gouvernements précédents et la satisfaction des attentes du peuples liées aux questions économiques et sociales, au développement et à l’emploi, loin des calculs politiques étriqués et de l’esprit de vengeance.

En marge d’un rassemblement syndical devant le siège de l’Union régionale du travail, à Sfax, Cheffi indique, dimanche, dans une déclaration aux médias, que la campagne de diffamation lancée contre l’UGTT, par certaines tendances politiques, dans les plateaux télévisés, avant les élections, est une campagne qui porte atteinte au peuple tunisien, à ses luttes et à ses droits et qui cherche à saper le rêve national pour la liberté, la dignité et la justice sociale. Et d’ajouter : “L’UGTT a toujours été et restera toujours une force indépendante de lutte nationale et de régulation “.