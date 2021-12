Samir Douik, nouveau gestionnaire représentant de l’Etat au CA de Tunisie Télécom

Le ministère des Technologies de la Communication a annoncé, mercredi, la nomination de Samir Douik, en tant que gestionnaire représentant de l’Etat au Conseil d’administration de Tunisie Télécom, en remplacement à Samir Saied.

Ila précisé, dans un communiqué, qu’un concours a été organisé, le 26 octobre 2021, pour choisir un gestionnaire conformément à des critères bien définis et en application aux principes de la transparence, de l’équité et d’égalité des chances entre les différents candidats.

Au total 57 dossiers de candidatures ont été retenus. L’évaluation a été faite sur deux phases, dont la première a été basée sur le dossier de candidature, alors que la deuxième sur un entretien oral avec les membres de jury.

Douik a été choisi parmi une liste définitive de 5 candidats, dont la sélection a été faite sur la base de leurs compétences scientifiques et de leurs expériences professionnelles, tout en prenant en considération la nature des tâches de ce poste de gestionnaire représentant de l’Etat au Conseil d’administration de l’opérateur national de télécommunications, Tunisie Télécom.

Il est à noter que Samir Douik est titulaire d’un diplômé de l’Ecole nationale des sciences de l’informatique, ainsi que d’autres diplômes supérieurs, dans le domaine de la gestion des affaires et des technologies de la communication des universités françaises et canadiennes. Il dispose d’une expérience professionnelle de plus de 30 ans dans des entreprises et des organisations internationales en Tunisie et à l’étranger.