Samir Saied: «Aucun possible parallèle entre la Tunisie et le Liban»

Le ministre de l’Economie, Samir Saïd, a affirmé que la Banque centrale de Tunisie jouit d’une totale indépendance et a réussi à maintenir tous les grands équilibres financiers malgré les pressions exercées à sa défaveur.

Il a assuré dans une déclaration à « AfricanManager » qu’il n’y a aucune comparaison entre la situation en Tunisie et au Liban.

Par ailleurs, il a souligné que le gouvernement cherche actuellement à améliorer le climat des affaires et à attirer les investissements, soulignant que la seule solution pour sortir de la situation financière difficile est de relancer la croissance économique.

« Plusieurs grands projets sont en train d’être examinés de très près dans le but de relancer l’activité économique le plus tôt possible, et ceci permettra de gagner des points de croissance à court terme », a-t-il affirmé.