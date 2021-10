Samir Saied démissionne de la présidence de GO Malta

Samir Saied, président de la société de télécommunications opérant à Malte GO dont Tunisie Télécom détient 65% du capital, a démissionné de son poste au sein de la société après avoir été nommé ministre de l’économie et de la planification dans le nouveau gouvernement tunisien.

GO a déclaré dans un communiqué à la Bourse de Malte que son président a présenté sa démission de président et de directeur avec effet immédiat, suite à sa nomination comme ministre.

Samir Saied a été nommé président de GO en mai de l’année dernière. Il avait occupé le poste de président et de directeur général de Tunisie Telecom et le poste de président du groupe BTK, une filiale tunisienne du groupe bancaire français BPCE.