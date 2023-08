Samir Saïed fait l’éloge de l’hydrogène vert

Parlant, le vendredi 18 août devant les participants régional de l’investissement dans les gouvernorats du sud tunisien, le ministre Samir Saïed a souligné la richesse des régions sud en termes de potentiels, de capacités humaines, de ressources naturelles et d’un stock culturel riche et diversifié, qui sont des éléments qui peuvent être utilisés et exploités pour créer de la richesse et de réelles opportunités d’investissement. Et le ministre tunisien de l’économie de citer des « domaines tels que le tourisme, l’agriculture, les industries traditionnelles, les énergies renouvelables, l’hydrogène vert ». Ce secteur, est en Tunisie, au centre de débats liés à l’environnement, et où les « Verts » tunisiens sont contre.

