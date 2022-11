Samir Saïed l’affirme: Le programme tunisien de réformes est crédibil à l’échelle internationale

La nouvelle Stratégie pays de la Banque mondiale (BM) pour la période 2023/2027 qui sera basée sur les priorités du gouvernement tunisien, sera publiée au cours des prochains mois, a déclaré le représentant Résident de la Banque mondiale pour la Tunisie, Alexandre Arrobbio.

Une première série de consultations a été déjà engagée et les consultations techniques se poursuivront avec le gouvernement, les différents partenaires et la société civile, a-t-il ajouté dans une déclaration à l’Agence TAP en marge du séminaire de lancement du deuxième rapport de diagnostic systématique de pays (DSP) pour la Tunisie.

Pour le responsable de la BM, ce DSP constitue une base importante pour le nouveau Cadre de Partenariat Pays qui permettra de définir le soutien et les actions de la BM, au cours des cinq prochaines années. « Le diagnostic a permis de prendre un peu de recul et de voir quelles sont les problématiques et les défis auxquels fait face la Tunisie afin de susciter le dialogue », a-t-il ajouté.

Il a, dans ce cadre, précisé que les grandes lignes de la stratégie pays seront alignées aussi sur la stratégie du gouvernement et les actions déjà entamées et qui ciblent notamment la résilience sociale, l’appui aux réformes gouvernementales, le développement humain, le secteur privé et la gestion des ressources naturelles, spécialement les questions climatiques.

Présentant sa lecture du rapport, Hakim Ben Hamouda , directeur exécutif du Global Institute for Transitions (GI4T), a souligné l’impératif de construire une résilience économique pour faire face aux différents chocs dont les impacts de la crise économique de 2008, les printemps arabes, la pandémie de Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne.

De son côté, le ministre de l’Economie et de la planification, Samir Saied a rappelé que le pays a traversé une décennie difficile qui s’est caractérisée par une série de chocs qui nécessite des actions massives apportant des réponses efficientes. Il a souligné que le rapport en question servira de diagnostic qui complétera d’autres diagnostics dont celui présenté par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur lesquels des réformes peuvent être fondées.

Ces travaux permettront de voir si l’ensemble des réformes engagées et programmées sont suffisantes, a-t-il indiqué, expliquant qu’il s’agit là d’un exercice similaire à celui fait avec le FMI et qui peuvent constituer une sorte d’assurance et de garantie pour la communauté internationale montrant que les réformes tiennent la route. Pour Saied, le programme national de réformes dispose de la crédibilité nécessaire à l’échelle internationale.

« Cette fois nous n’avons pas droit à l’erreur, nous devons avoir une bonne réforme à exécuter immédiatement et non l’année prochaine ou les trois prochaines années et d’ailleurs c’est ce qu’on est en train de faire », a-t-il appuyé. Il a dans ce sens cité un nombre de champs d’actions des réformes dont l’inclusion sociale, la digitalisation, l’éducation, le climat des affaires et la consécration de la durabilité du développement.