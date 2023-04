Samir Saïed multiplie les rencontres avec les premiers responsables des institutions financières internationales

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, a eu une rencontre avec la présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, Odile Renaud-Basso, en marge de sa participation aux réunions de printemps 2023 du Groupe de la Banque mondiale (GBM) et du Fonds monétaire international (FMI).

Cette rencontre a porté sur l’évolution de la coopération financière et technique entre la Tunisie et la Banque et les programmes d’action pour la période à venir.

A cette occasion, le ministre a exposé les grandes lignes du programme des réformes récemment mis en place par le gouvernement, affirmant la détermination à le mettre en application progressivement dans l’objectif de rétablir le rythme de la croissance, de retrouver les équilibres économiques et d’améliorer les conditions sociales.

Le ministre a également évoqué les réformes relatives à l’amélioration du climat des affaires et à l’investissent et les grandes lignes de la vision stratégique Tunisie 2035 et du plan de développement 2023-2025.

Se félicitant de la contribution de la banque au soutien des projets de développement dans le pays, le ministre a exprimé la volonté de poursuivre la coopération dans les domaines prometteurs et prioritaires à l’instar des énergies renouvelables.

De son côté, la responsable européenne a réitéré la disposition de la BERD à continuer à soutenir les programmes de réformes en Tunisie, notamment ceux relatifs aux entreprises publiques, à contribuer au financement des projets de développement dans les secteurs vitaux (énergies renouvelables, transport, TIC..) et à appuyer le secteur privé.

Soulignant la nécessité pour la Tunisie de parvenir à un accord avec le FMI pour débloquer l’appui de ses partenaires dont la BERD, elle a affirmé la disposition de son institution à appuyer le programme des réformes du gouvernement tunisien et à soutenir la Tunisie dans le cadre de ses négociations avec le FMI.

Le ministre de l’économie a par ailleurs rencontré président de la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (AIIB), Jin Liqun, avec qui il a abordé les opportunités de coopération qui se présentent en la Tunisie et la Banque.

Les réunions de printemps 2023 du Groupe de la Banque mondiale (GBM) et du Fonds monétaire international (FMI) se déroulent du 11 au 14 avril 2023 à Washington.

- Publicité-