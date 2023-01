Samir Saied optimiste après la rencontre Bouden-Georgieva

Le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Said, a assuré , ce vendredi, que la rencontre à Davos entre la cheffe du gouvernement Najla Bouden et la Directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva est porteuse de signes positifs et de soutien du Fonds monétaire international à la Tunisie, ajoutant qu’ « il faut que ce soit dans des conditions permettant la réussite des réformes pour rassurer les bailleurs de fonds pour accompagner la Tunisie dans le financement des réformes et du programme de la Tunisie.

Ila souligné que cette rencontre procure de l’optimisme s’agissant de la conclusion d’un accord avec le FMI.