SAMU: Forte baisse des appels au SAMU à partir de mai

Les appels téléphoniques reçus par le Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU) « 190 » ont baissé à 4000 appels par jour, depuis le début de mai, après un pic de 15 000 appels par jour, entre le 14 mars et fin avril, a déclaré le Chef de service du SAMU, Mounir Daghfous. Cette régression des appels dont ceux relatifs aux cas d’infection par Covid-19 est un indicateur positif qui démontre la réussite du processus de maîtrise de la propagation de la Covid-19, a expliqué Daghfous, dans une déclaration à l’Agence TAP. Et d’ajouter que les services d’assistance médicale d’urgence ont également enregistré, depuis le début de mai, une baisse de leurs interventions de secours et de réanimation, pour atteindre entre 10 et 15 interventions quotidiennes (soit la moyenne d’avant l’annonce du premier cas Covid-19, en Tunisie), contre 50 interventions quotidiennes, du 14 mars, jusqu’à la fin du mois d’avril.