SANAD aide les PME tunisiennes à surmonter la crise du COVID-19

Le Fonds SANAD pour les MPME (SANAD) a accordé un prêt senior de 14 millions d’euros à Amen Bank, partenaire de longue date, pour rétrocession aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) tunisiennes. L’investissement vise à fournir les liquidités nécessaires pour aider ce segment économique clé à résister aux vents contraires provoqués par la crise du COVID-19.

- Publicité-

Créé en 2011, le Fonds SANAD pour les MPME finance les micro, petites et moyennes entreprises et les ménages à faible revenu au Moyen-Orient et en Afrique du Nord via des prêteurs locaux qualifiés. SANAD favorise ainsi le développement économique et la création d’emplois – y compris l’emploi des jeunes – l’agriculture, le logement abordable et les innovations en matière de finance et de technologies financières. Les investisseurs de SANAD comprennent la Banque de développement KfW et l’Union européenne.