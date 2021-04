SANAD : Des solutions numériques pour l’agrofinance en Tunisie

Le mécanisme d’assistance technique du Fonds SANAD pour les MPME (SANAD TAF) a parrainé un séminaire en ligne de deux jours pour les acteurs du secteur financier afin d’explorer des approches innovantes pour le financement des producteurs agricoles et des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) en Tunisie dans le contexte de la crise du COVID-19.

Plus de 30 participants et intervenants ont échangé leurs apprentissages et leur expertise de pays aussi divers que la Tunisie, l’Egypte, la Géorgie, la Côte d’Ivoire, l’Ile Maurice et l’Allemagne. L’échange a porté en particulier sur le potentiel des solutions numériques pour pallier les perturbations du flux de financement des producteurs agricoles, un segment économique qui contribue de manière significative au maintien des moyens de subsistance au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Un aperçu a été donné des défis auxquels sont confrontés les producteurs et les entreprises agricoles tunisiens, notamment en ce qui concerne l’environnement économique actuel, et de la manière dont les innovations dans le domaine des technologies financières – telles que les services bancaires en ligne, les paiements numériques, les évaluations de crédit mobiles, etc.

De même, les participants se sont familiarisés avec des outils numériques pour une approche inclusive, provenant d’institutions financières et de fournisseurs de solutions numériques en Tunisie, en Géorgie, en Égypte et en Afrique subsaharienne.

Le Fonds SANAD a été créé en 2011 pour favoriser le développement économique et créer des emplois, en particulier pour les jeunes, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, en fournissant des financements par emprunt et par actions aux institutions financières locales qui prêtent de l’argent pour soutenir les MPME et le développement du logement. Le mécanisme d’assistance technique de SANAD multiplie l’impact sur le développement et la portée du fonds en renforçant les capacités des institutions partenaires, en développant des infrastructures financières selon les principes de la finance responsable et en menant les activités de R&D nécessaires.