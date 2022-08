Saudia lance des vols vers la Tunisie et la Malaisie en collaboration avec le programme Air Connectivity

La compagnie aérienne Saudi Arabian Airlines a noué un partenariat avec le programme Air Connectivity pour des vols internationaux directs au départ de l’aéroport international King Abdulaziz de Djeddah vers Tunis et Kuala Lumpur.

Cette collaboration, qui débutera le 1er septembre, ouvrira la voie à un plus grand nombre de pèlerins pendant la prochaine saison de la Omra, selon un communiqué.

Actuellement, Saudia transporte ses clients vers plus de 100 destinations sur quatre continents.

Des vols vers Barcelone, Zurich, Amsterdam et Séoul ont également été inaugurés récemment grâce à la collaboration de la compagnie nationale avec le programme de connectivité aérienne.

Ce programme a été lancé au début de l’année pour soutenir et motiver les compagnies aériennes à établir des liaisons aériennes locales et internationales et à augmenter les vols vers les destinations existantes et ciblées, contribuant ainsi au tourisme dans le Royaume afin d’atteindre les objectifs de Saudi Vision 2030.

Africanmanager

