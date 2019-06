Sauvez le soldat René,Le textile éco-compatible de fil en aiguille !, Que ça passe ou ça casse, les problèmes sont devant nous

Hi Tech Nouvelles Technologies : L’étude réalisée par le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) et Oxford Insights révèle que le Kenya est le premier pays d’Afrique en matière d’adoption des nouvelles technologies. La Tunisie fait un pas de La Tunisie a entamé les travaux de préparation au lancement des réseaux 5G. L’Instance Nationale des Télécommunications (INT) a officiellement lancé le 3 juin 2019 un Appel d’Offres International pour L’ANSI met en garde L’Agence Nationale de la Sécurité Informatique (ANSI) a attiré l’attention, mercredi, quant à l’apparition ” d’une nouvelle faille ” menaçant les usagers du système de fonctionnement ” Microsoft Windows ”

Finances Bourse de Tunis : ça dé La bourse de Tunis débute la séance de vendredi dans le rouge. Le Tunindex a perdu 0,23 % à 7 072.89 points, mobilisant un volume d’affaires de 2,416 Millions de Ciments de Bizerte creuse La société Les Ciments de Bizerte porte à la connaissance du public et de ses actionnaires que son Conseil d’Administration réuni le 17 mai 2019 a décidé de nommer Chedly Bourse : Bon début, ATB La bourse de Tunis débute la séance du mercredi dans le vert, le Tunindex affiche un gain de de 0.34 % à 7 046.17 points dans un volume d’affaires de