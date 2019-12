Sayeh: Retrait de la circulaire publiée par la direction du foyer Ibn Jazzar à Sfax

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a décidé de convoquer la direction du foyer universitaire Ibn Jazzar à Sfax suite à sa publication d’une circulaire interdisant à toutes les étudiantes hébergées dans le foyer à discuter avec des étudiants devant l’établissement en question, a souligné vendredi le conseiller auprès du ministre de l’enseignement supérieur, Driss Sayeh.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Sayeh a indiqué que le ministère a demandé au directeur général de l’office des œuvres universitaires du Sud de convoquer la direction du foyer Ibn Jazzar pour l’interroger au sujet de cette circulaire que le ministère qualifie d’infraction portant atteinte aux libertés et aux droits individuels et s’oppose à l’esprit de la vie estudiantine et universitaire en Tunisie.

Il a ajouté que le ministère a demandé le retrait immédiat de cette circulaire qui porte atteinte aux libertés des étudiantes qui sont majeures et responsables de leurs actes devant la loi.

Le responsable a souligné que le ministère refuse catégoriquement l’atteinte des libertés des étudiants dans l’espace public.

A noter que la direction du foyer Ibn Jazzar à Sfax avait publié une circulaire interdisant aux étudiantes du foyer de discuter avec des garçons devant l’établissement et ce quel que soit le lien de parenté. La circulaire indique que des mesures strictes seront prises contre toute étudiante qui enfreint le règlement.

La direction du foyer a justifié cette décision par le souci de préserver la réputation de l’établissement et de ses étudiantes. Toutefois cette circulaire a été fortement contestée par les facebookeurs.