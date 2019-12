Sbeïtla : Réception provisoire de la nouvelle zone industrielle

La réception provisoire du projet d’aménagement de la nouvelle zone industrielle de Sbeïtla (gouvernorat de Kasserine), a été effectuée, mardi. Programmés depuis 2012, les travaux n’avaient démarré qu’en février 2017.

La réception finale de ce projet est prévue au début de l’année 2020, souligne Mohsen Bouthouri, président directeur général de la Société du complexe industriel et technologique de Kasserine qui supervise le projet.

Le site de la nouvelle zone industrielle s’étend sur une superficie de 20 hectares, comprenant 53 lots pour des projets industriels et artisanaux.

Le coût des travaux sont estimés à 10 millions de dinars, dont 6 millions de dinars pour le raccordement aux réseaux d’assainissement, d’électricité, de gaz naturel, d’eau et de télécommunications et 4 millions de dinars pour l’aménagement intérieur.

Mohamed Semcha, gouverneur de Kasserine, qui a préside l’opération de réception provisoire, a souligné l’importance du projet dans l’attraction d’investisseurs de différents secteurs et le développement du tissu économique dans la région.

A noter que le gouvernorat compte trois zones industrielles réparties entre Sbeïtla, Kasserine et Thala où les travaux ont été achevés dernièrement.