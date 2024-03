Scandale d’espionnage par la Russie : l’Allemagne plaide « l’erreur individuelle »

La diffusion la semaine dernière en Russie d’une conversation confidentielle entre des officiers de l’armée allemande sur l’aide militaire à Kiev a tourné à l’affaire d’État en Allemagne. Avec à la clef un malaise aussi pour les partenaires du pays.

Cherchant à apaiser les échos du scandale, Berlin a tenté d’apaiser les esprits, mardi 5 mars, attribuant ces écoutes à une « erreur individuelle » grave. Pas de quoi remettre en cause la confiance des alliés, « intacte », assure-t-on encore outre Rhin.

Les premiers résultats de l’enquête ont montré que les « systèmes de communication de l’armée allemande ne sont pas et n’ont pas été compromis », a ainsi déclaré le ministre de la Défense Boris Pistorius lors d’une conférence de presse.

L’un des participants, qui se trouvait à Singapour, a accédé à la vidéoconférence via « une connexion non autorisée, donc quasiment une connexion ouverte », conduisant à l’interception de la discussion par les espions russes.

