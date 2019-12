Scatec Solar construira 3 centrales solaires dans le centre et le sud de la Tunisie

Scatec Solar a remporté le marché de trois projets de centrales solaires en Tunisie totalisant environ 360 MW, suite à un appel d’offres international lancé par le ministère tunisien de l’Industrie et des PME plus tôt cette année.

“Nous sommes ravis de sécuriser nos premiers projets en Tunisie, soutenant l’objectif du gouvernement d’atteindre 30% de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables d’ici 2030. Nous avons une solide expérience du développement, de l’exécution et de l’exploitation de projets en Afrique et au Moyen-Orient au cours des dernières années, qui nous accompagne dans ce nouveau marché “, s’est félicité Raymond Carlsen, CEO de Scatec Solar.

Les trois projets d’environ 60 MW, 60 MW et 240 MW seront situés respectivement à Tozeur, Sidi Bouzid et Tataouine. Les centrales solaires détiendront 20 ans d’AAE avec la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG). Les centrales solaires devraient produire environ 830 GWh par an, soit assez d’électricité pour alimenter plus de 300 000 foyers tunisiens par an et contribuer à éviter 480 000 tonnes d’émissions de CO2 par an.

Scatec Solar sera le principal investisseur en fonds propres dans ces projets. La société sera également le fournisseur d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC) et fournira des services d’exploitation et de maintenance ainsi que des services de gestion des actifs aux centrales électriques.

Depuis fin 2016, le gouvernement tunisien a engagé la mise en œuvre de son programme de développement de la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables. Dans ce cadre, le ministère de l’Industrie et des PME a lancé un appel d’offres international pour des projets photovoltaïques solaires en 2019.