Scènes de désordre et tohu-bohu à l’ARP

La tension était à son zénith en ce début d’après-midi à l’hémicycle de l’Assemblée des représentants du peuple où la présidente de la séance plénière, Samira Chaouachi, à la demande de nombre de députés, a décidé la levée de la Plénière consacrée à l’examen de projets de loi à caractère financier et économique.

La suspension des travaux est intervenue au terme d’un désordre qui a régné plus d’une demi-heure, empêchant la poursuite de la séance, en raison de la demande faite par la présidente du groupe parlementaire du Parti Destourien Libre, Abir Moussi, d’un droit de réponse à l’intervention faite lors de la plénière de mardi, par Samia Abbou, dans laquelle cette dernière, selon Moussi, a tenu des propos « calomnieux et diffamatoires à l’endroit d’un député élu et de femmes respectables » , selon ses dires.

Ensuite de quoi, les autres députés du PDL ont commencé à taper du poing sur les pupitres en entonné l’hymne national.