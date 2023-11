Scholz et Erdogan affichent leurs divergences sur le conflit Israël-Hamas

Les dirigeants allemands et turcs ont étalé vendredi leurs désaccords sur le conflit au Proche-Orient, Berlin affirmant le droit d’Israël à se défendre alors que Recep Tayyip Erdogan a de nouveau exigé la fin immédiate des bombardements israéliens.

Le « droit à l’existence d’Israël » est « irréfutable », a déclaré Olaf Scholz lors d’une conférence de presse avec le président turc, qui a récemment paru remettre en cause la légitimité de l’Etat hébreu.

Erdogan s’était posé en médiateur dans les premiers jours du conflit déclenché par les massacres du Hamas en Israël. Mais il a ensuite pris fait et cause pour le mouvement islamiste au fil des bombardements massifs lancés en riposte par l’armée israélienne contre la bande de Gaza.

A Berlin, il a de nouveau exhorté Israël à cesser « immédiatement » ses attaques qui ont fait 12.000 morts à Gaza, surtout des civils, selon le Hamas.

« Bombarder des hôpitaux ou tuer des enfants n’est pas dans la Torah. Vous ne pouvez pas faire cela », a-t-il dit.

Erdogan a nié toute connotation antisémite dans ses critiques contre Israël. « Pour nous, il ne devrait y avoir aucune discrimination entre juifs, chrétiens et musulmans dans la région. Je suis le premier à mener la lutte contre l’antisémitisme dans le monde », a-t-il affirmé.

Tout en reconnaissant la situation humanitaire dramatique pour les civils à Gaza, Scholz a souligné que le Hamas était le premier responsable car il se sert d’eux « comme des boucliers humains ».

« Pour une perspective de paix durable », le Hamas « ne doit plus être en mesure de mener des actes d’agression comme celle du 7 octobre », a estimé le chancelier.

