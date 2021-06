SDT lance une Marketplace en Tunisie

La société Southcomp Distribution Tunisie (SDT), l’un des principaux distributeurs à valeur ajoutée (DVA) et membre du groupe MIDIS, a annoncé, mercredi,, aujourd’hui le lancement de sa nouvelle Marketplace (site e-commerce multi vendeurs) pour servir la communauté de canaux de l’entreprise en Tunisie. Offrant une expérience transactionnelle supérieure à la communauté des distributeurs ainsi qu’une grande variété de solutions et de services Cloud, la Marketplace augmentera l’adoption du Cloud pour les partenaires et leurs clients.

Son directeur général, Anis Abdessalem, a expliqué qu’ « avec la transition des entreprises vers le travail à distance à la lumière de la pandémie, il y a eu une augmentation de l’adoption des solutions de Cloud dans le cadre des initiatives de transformation numérique. Le modèle OPEX du Cloud a été très attrayant pour les entreprises qui cherchent à alléger les pressions budgétaires ». Cité par le site MENAFN, il a ajouté que le lancement de cette Marketplace en Tunisie vise à développer un écosystème Cloud dans le pays et à soutenir les clients et les partenaires dans leur parcours Cloud ».

La Marketplace en Tunisie héberge actuellement l’ensemble du portefeuille Microsoft, notamment Office 365 et Microsoft Azure. En tant que partenaire stratégique de l’éditeur de logiciels, SDT vise à atteindre une part de marché de 20% de l’activité Microsoft en Tunisie dès la première année. Au fur et à mesure que la plateforme gagne en popularité et en faveur auprès des partenaires et des entreprises du pays, il est prévu d’étendre les offres de solutions à plus long terme en hébergeant les solutions d’autres fournisseurs, offrant ainsi aux partenaires un plus grand choix et davantage d’opportunités de vente conjointe. Les prix et la facturation seront proposés aux partenaires en monnaie locale.

Abdessalem a annoncé que SDT va introduire de nouvelles fonctionnalités de la plateforme, comme l’extension de l’accès à sa place de marché irectement aux clients finaux de ses revendeurs.