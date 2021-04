Séance de travail à la Kasbah sur TAP et Shems

L’agression des journalistes et employés de l’agence Tunis Afrique Presse, le 13 avril, est « condamnable, inacceptable et ne se reproduira pas », a déclaré mercredi le conseiller chargé de l’information et de la communication au cabinet du chef du gouvernement, Mofdi Mseddi.

Mseddi s’exprimait lors d’une séance de travail, à la Kasbah, consacrée à la situation de l’agence et de radio Shems FM.

Il a été décidé, à cette occasion, que « le Conseil d’administration de la TAP désignera un administrateur parmi ses membres en attendant la nomination définitive d’un PDG, d’ici deux mois, sur la base d’un contrat d’objectifs ».

Ont participé à cette réunion des représentants du ministère de l’Economie et des Finances pour la partie gouvernementale, et des représentants de l’UGTT et du Syndicat national des journalistes tunisiens, SNJT, pour la partie sociale.