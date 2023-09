Séance de travail consacrée au suivi des projets de coopération entre la Tunisie et l’Allemagne dans les secteurs de l’emploi et de la formation professionnelle

Le suivi d’avancement des projets de coopération entre la Tunisie et l’Allemagne dans les secteurs de l’emploi et la formation professionnelle (8 projets) a été au centre d’un entretien, hier jeudi, entre le directeur de cabinet du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle Abdelkader Jmal et une délégation de l’ambassade d’Allemagne.

Cette réunion a permis de passer en revue les projets de coopération, notamment celles portant sur la réalisation des études dans les secteurs prometteurs tels que le tourisme, le textile, les industries du plastique, ainsi que les projets visant à garantir une formation à court terme au profit des jeunes à la recherche d’emploi en collaboration avec les fédérations professionnelles relevant de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA)

A cette occasion, Abdelkader jmal a souligné que le ministère s’emploie à assurer la bonne gouvernance pour la gestion des programmes et projets réalisés dans le cadre de la coopération internationale afin d’optimiser leur impact sur les catégories ciblées.

Il a indiqué qu’un système informatique baptisé » Idema » a été lancé par le ministère en vue d’assurer le suivi des projets de coopération internationale, outre la mise en place d’un bureau qui sera chargé de la gestion, du suivi et de l’évaluation des projets

